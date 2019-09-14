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«التحالف» يشن غارات جوية على عدة مواقع لمليشيا الحوثي شمال اليمن

«التحالف» يشن غارات جوية على عدة مواقع لمليشيا الحوثي شمال اليمن
العقيد الركن تركي المالكي
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تواصل – فريق التحرير :

نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، غارات جوية على عدد من المواقع والمعسكرات التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في محافظتي صعدة والجوف، شمال اليمن.

وتأتي هذه الغارات عقب الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة «أرامكو» بطائرتين دون طيار صباح اليوم السبت.

واستهدفت الغارات بحسب مصادر محلية «معسكر الجمهورية» بالضواحي الشمالية لمدينة صعدة، بجانب قصف أهداف حوثية في مديرية مجز بمحافظة صعدة. وبالتزامن مع ذلك، دمرت مقاتلات التحالف آليات ومعدات قتالية، واستهدفت تجمعات ميليشيات الحوثي، في مديرية خب الشعف بالجوف.

وكانت فرق الأمن الصناعي بشركة «أرامكو»، سيطرت على حريقي المعملين. وأفاد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة «أرامكو»، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار «درون»؛ حيث تم -بتوفيق الله-السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.

ورصدت مقاتلات «التحالف العربي» تحركات حوثية بمناطق عدة في مديريتي شدا ورازح، فيما شنت قوات التحالف قبل يومين غارات عدة على مواقع للميليشيات الحوثية في صعدة.

 

 

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