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تعرف على حالة الطقس المتوقعة الأحد

تعرف على حالة الطقس المتوقعة الأحد
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تواصل- الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس غد الأحد، أنه من المتوقع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق «تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية»، وعلى السواحل الشمالية والغربية من البحر الأحمر.

وأضافت «هيئة الأرصاد» أنه متوقعٌ تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان وعسير والباحة» حتى مرتفعات مكة المكرمة.

كما أوضحت أنه سيتكوَّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وعن حالة البحر الأحمر، توقعت هيئة الأرصاد، أن تكون رياحه السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع موجه متر إلى مترين ونصف، وحالته متوسطة الموج إلى مائجة.

أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن رياحه السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه نصف المتر إلى متر ونصف، وحالته خفيفة الموج إلى متوسطة.

ووفق «هيئة الأرصاد» تُسجل منطقتا الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ43، فيما ستكون أدنى درجات الحرارة من نصيب أبها بـ18 درجة

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