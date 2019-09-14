حاول دهس رجل أمن.. ضبط خمسيني بحالة غير طبيعية في نقطة تفتيش بالطائف

تواصل- الطائف

تمكنت شرطة محافظة الطائف من إلقاء القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر بعد محاولته الهرب من نقطة تفتيش.

وقالت مصادر إن المواطن كان يقود مركبة منزوعة اللوحات برفقة شخص آخر عندما فوجئ بنقطة تفتيش في شارع رئيسي بالمحافظة.

وأضافت أن وصوله للنقطة الأمنية تزامن مع وجود مركبة أمنية خلفه، ما دفعه للاعتقاد أنه محاصر، فقرر الهرب من نقطة التفتيش.

وأفادت بأنه حاول دهس أحد رجال الأمن ثم صعد الرصيف وانطلق مسرعاً فانحدرت سيارته مباشرة نحو منطقة ترابية وانقلبت.

وتبين بعد توقيفه أنه ومرافقه كانا في حالة غير طبيعية، وعُثر داخل المركبة على حبوب من الكبتاجون المخدر، واتضح أنه مطلوب للجهات الأمنية على عدة قضايا.