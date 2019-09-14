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«العمل» تباشر حالة «الرضيع والسلاح الناري» وتوجه بالإجراءات اللازمة

«العمل» تباشر حالة «الرضيع والسلاح الناري» وتوجه بالإجراءات اللازمة
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تواصل-الرياض:

باشر مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حالة الطفل الرضيع الذي ظهر في مقطع فيديو يحمله شخص يطلق النار من مسدس.
وأوضح المركز في تصريح مقتضب اليوم (السبت) بعد تفاعل وزارة العمل والنيابة العامة مع المقطع الذي أثار ضجة واسعة أنه تم توجيه البلاغ لوحدة الحماية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
يذكر أن مقطع وثق لشخص يحمل طفلا رضيعا ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه، وتفاعلت وزارة العمل مع المقطع وطالبت بتزويدها بمعلومات حول الواقعة، ووجه النائب العام الشيخ سعود المعجب بالقبض عليه.
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