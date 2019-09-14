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بعد الهجوم الإرهابي على معملي «أرامكو».. الكويت تطالب بجهود دولية للجْم الحوثيين

بعد الهجوم الإرهابي على معملي «أرامكو».. الكويت تطالب بجهود دولية للجْم الحوثيين
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تواصل- وكالات:

طالبت دولة الكويت المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود لإيقاف الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية بالمملكة.

جاء ذلك في  بيان للخارجية الكويتية، نشرته وكالة «كونا»،  حيث أعرب مصدر مسؤول بالوزارة عن استنكار دولة الكويت الشديد للهجوم الإرهابي بطائرات بدون طيار «درون» الذي استهدف صباح اليوم معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص؛ ما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

وأوضح المصدر أن دولة الكويت وفي الوقت الذي تدين فيه وبأشد العبارات الهجوم الإرهابي التخريبي الذي استهدف أمن واستقرار المملكة، تطالب المجتمع الدولي ببذل جهود مضاعفة للجم مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، سائلًا الله- سبحانه وتعالى- أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.

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