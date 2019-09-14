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ترمب يؤكد مقتل «حمزة بن لادن» بين أفغانستان وباكستان

ترمب يؤكد مقتل «حمزة بن لادن» بين أفغانستان وباكستان
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تواصل- وكالات:

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، مقتل حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وأوضح ترمب، في بيان نشره البيت الأبيض، أن “حمزة بن لادن، المسؤول الكبير في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، قُتل في عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها الولايات المتحدة في منطقة بين أفغانستان وباكستان”.

وكان مسؤولون أميركيون كشفوا مطلع أغسطس الماضي أن حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي كان مرشحاً لوراثة موقع والده على رأس التنظيم، قُتل في عملية “لعبت الولايات المتحدة دوراً فيها”.

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