الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

المتحدث الأمني: احتواء حريقيْن في معمليْن لـ «أرامكو»

المتحدث الأمني: احتواء حريقيْن في معمليْن لـ «أرامكو»

3 شبان يتسلقون رافعة عملاقة بالرياض والجهات الأمنية تستدعيهم(فيديو)

3 شبان يتسلقون رافعة عملاقة بالرياض والجهات الأمنية تستدعيهم(فيديو)

خادم الحرمين: فرض الأمر الواقع لن يطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

خادم الحرمين: فرض الأمر الواقع لن يطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جان ضرب مواطناً بحديدة حتى الموت

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جان ضرب مواطناً بحديدة حتى الموت

توديع آخر فوج من ضيوف الرحمن عبر مطار المدينة المنورة

توديع آخر فوج من ضيوف الرحمن عبر مطار المدينة المنورة
0

تواصل – واس:

غادر اليوم آخر فوج من ضيوف الرحمن على الرحلة رقم (SV5002) عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة متوجهة إلى سورابايا في إندونيسيا وعلى متنها (٤٤٢) حاجًا بعد أن منّ الله عليهم بإتمام مناسك الحج والزيارة بيسر وراحة واطمئنان، وبذلك تتم الخطوط السعودية عملياتها التشغيلية الخاصة بنقل وخدمة ضيوف الرحمن وإنجاز الخطة التشغيلية لموسم حج عام 1440هـ بنجاح كبير في الخدمات وبنسبة انضباط تجاوزت ( 90% ) في مواعيد مغادرة ووصول الرحلات وبزيادة (10%) عن حج العام السابق .

وتقدم كل من مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ومساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لتطوير خدمات الحج والعمرة المهندس عبدالله الريمي ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي مودّعي آخر فوج من حجاج بيت الله الحرام وهم في طريقهم لصعود طائرة الناقل الوطني، سائلين الله أن يجعل حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا متمنين لهم رحلة سعيدة ومريحة .

وثمن مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر جميع الجهود التي بُذلت من مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها بتوجيه من القيادة الرشيدة لتنظيم الحج بنجاح وتميز وتوفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم براحة واطمئنان، وقال :”خدمة ضيوف الرحمن تأتي في مقدمة أولويات الخطوط السعودية وذلك ضمن الجهود والخدمات الشاملة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـــ حفظهما الله ـــ لضيوف الرحمن وكذلك الأداء المتكامل والنموذجي من كافة الإدارات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة باستقبال وتفويج الحجاج “.

ووجه المهندس صالح الجاسر الشكر والتقدير لكافة فرق العمل بالخطوط السعودية على الجهود الكبيرة التي بذلوها في سبيل تقديم الخدمة المتميزة لضيوف الرحمن وتنفيذ الخطة التشغيلية على الوجه الأكمل حيث انعكس ذلك على مشاعر وانطباعات الحجاج عند مغادرتهم.

وبحسب التقديرات الأولية في ختام العمليات التشغيلية فقد بلغ عدد الحجاج الذين نقلتهم “السعودية” في مرحلتي القدوم والعودة لحج 1440هـ (1,128) مليون حاج على القطاع الدولي من وإلى أكثر من (100) وجهة حول العالم وهذه الأرقام لا تشمل للداخل الذين نقلتهم “السعودية” على رحلاتها المجدولة أو عبر رحلات خاصة بالحج .

وكانت الخطوط السعودية وفور إتمام المرحلة الأولى الخاصة بقدوم ضيوف الرحمن قد شرعت في الاستعداد للمرحلة الثانية لبدء العمليات التشغيلية لعودة ضيوف الرحمن بعد فراغهم من أداء نسكهم وذلك بحشد طاقاتها البشرية المؤهلة والمدربة لإدارة مواسم الذروة بالإضافة إلى توفير الإمكانات التقنية اللازمة للمساهمة في انسيابية تفويج الحجاج في مرحلة المغادرة علاوةً على الإجراء المتبع في مثل هذه الظروف التشغيلية والمتمثل في تواجد فريق تنفيذي مختص يعمل على مدار الساعة من خلال غرفة مركز العمليات الرئيسي لمتابعة العمليات التشغيلية وتوفر كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بالتعاون مع إدارتي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومختلف الجهات الحكومية العاملة في المطارين .

كما عززت “السعودية” مكاتبها في مكة المكرمة والمدينة المنورة ودعمتهما بالإمكانات البشرية والآلية مع تمديد فترات العمل لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات مغادرتهم بعد أن يمن الله عليهم بإتمام حجهم، ووفر مكتب “السعودية” بمكة المكرمة مركزاً لتفويج الحجاج بين مكة وجدة يعمل على مدار الساعة ليكون همزة الوصل بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ووزارة الحج والعمرة ودوره يتمثل في استقبال الحجاج والتأكد من سلامة إجراءات سفرهم ، كما يقوم الموظفين بتوجيه الحجاج إلى صالات المغادرة المخصصة لهم حسب أرقام الرحلات و المحطات و مواعيد المغادرة لضمان انسيابية العمليات التشغيلية ، يضاف إلى ذلك التنسيق والمتابعة مع مندوبي مؤسسات الطوافة ووزارة الحج والعمرة في حال تأخر تفويج بعض الحجاج إلى المطار و ذلك لتفادي تخلفهم عن الرحلات .

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«السديس» لمنسوبي جوازات مطار المدينة: جهودكم كبيرة في خدمة الحجيج

«السديس» لمنسوبي جوازات مطار المدينة: جهودكم كبيرة في خدمة الحجيج

طيار يكشف سبب المطبات الهوائية بمطاري المدينة وأبها (فيديو)

طيار يكشف سبب المطبات الهوائية بمطاري المدينة وأبها (فيديو)

يكشف الأمراض القاتلة.. تعرف على جهاز «PCR» الذي تم تشغيله بمطار المدينة

يكشف الأمراض القاتلة.. تعرف على جهاز «PCR» الذي تم تشغيله بمطار المدينة

شاهد.. طيار إيطالي يبكي بعد إعلان إسلامه في مطار المدينة

شاهد.. طيار إيطالي يبكي بعد إعلان إسلامه في مطار المدينة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قال أيش.. قال احذفوا الماضي!
مقالات

قال أيش.. قال احذفوا الماضي!

المزيد
بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية
تقارير وحوارات

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية

المزيد
مقاومة التنمّر الإلكتروني
مقالات

مقاومة التنمّر الإلكتروني

المزيد
ماكس ستينكي.. من رموز التراث الصِّناعي
تدوينات حرة

ماكس ستينكي.. من رموز التراث الصِّناعي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>