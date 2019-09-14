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أمريكا تُدين الهجوم على معملَي نفط لـ«أرامكو»

أمريكا تُدين الهجوم على معملَي نفط لـ«أرامكو»
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تواصل – الرياض:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن إدانتها بشدة، للهجمات التي نفذتها اليوم السبت، طائرات مسيرة على منشأتي نفط تابعتين لشركة «أرامكو»، في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقال السفير الأمريكي في المملكة جون أبي زيد، إن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرّض المدنيين للخطر «تصرف غير مقبول، وستُفضي عاجلاً أم آجلاً إلى فقدان أرواح بريئة».

يذكر أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، سيطرت على حريقين في معملَين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

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