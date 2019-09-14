شاهد.. يحمل رضيعًا بيد ويطلق النار بالأخرى

تواصل – الرياض:

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، اليوم (السبت)، شخصاً يطلق النار من مسدس بينما يحمل رضيعاً في يده، فيما طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتزويدها بمعلومات عن الحالة للتعامل معها وفق الأنظمة.

ووثق الفيديو لحظة إطلاق مواطن عدة طلقات نارية من مسدسه، وهو يحمل رضيعاً في يده، ليقوم بعد ذلك بوضع المسدس على أنف الطفل ليشم رائحة الدخان، في انتشر الفيديو بمواقع التواصل، مثيراً غضب المستخدمين الذين دعوا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتدخل.

إلى ذلك دعا المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل مَن لديه معلومات عن الحالة للتواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري التابع للوزارة عبر الرقم (1919)، أو عبر حساب المركز في “تويتر” .