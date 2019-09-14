«الحياة الفطرية» تكشف هوية مرتكبي «الصيد الجائر» بمحمية الوعول

تواصل – الرياض:

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن توصلها للجناة الذين مارسوا عملية الصيد الجائر بمحمية الوعول في حوطة بني تميم، حيث انتشرت مقاطع توضح الحادثة خلال الأيام الماضية.

وأكدت الهيئة أن مرتكبي المخالفة شخصان، وذلك صباح الاثنين الماضي، مستخدمين أسلحة نارية رشاشة، وتم التعرف على هويتهما بعد متابعة من أفراد قوة حماية المناطق المحمية.

وأوضحت أن الجانيين يسكنان داخل حدود المنطقة المحمية، وقد ارتكبا من قبلُ مخالفات عدة لنظام المناطق المحمية، وصدرت بحقهما أحكام تراوحت بين الغرامة والسجن.

وطالبت الهيئة بتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، بسبب اللامبالاة تجاه الحياة الفطرية وتكرار مخالفتهما وتحديهما الأنظمة والتعليمات.