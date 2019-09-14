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جدة.. ضبط المشاركين في فيديو «اختطاف طفل»

جدة.. ضبط المشاركين في فيديو «اختطاف طفل»
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تواصل – جدة:

ضبطت الجهات الأمنية المختصة عدداً من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو اختطاف طفل من أمام مدرسة نجد الابتدائية في حي الأجواد بمحافظة جدة، حيث تبين لاحقاً أن الأمر مجرد “مزحة”.

وبحسب مصادر أوضحت التحقيقات الأولية أن المقطع تم تصويره على سبيل المزاح، ونشره أحدهم على وسائل التواصل، فيما رصدت الشرطة قيام أحد المغردين الأساسيين الذين نشروا المقطع بحذف تغريدته، حيث تم التوصل له، ومن ثم بقية الأشخاص المشاركين في الفيديو.

وأوضحت الشرطة أن المضبوطين جميعهم مراهقون، فجرى إيقافهم تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة.

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