فيديو.. تنظيف منفذ حرض اليمني بعد هزيمة وطرد ميليشيا الحوثي

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أظهر مقطع فيديو متداول عملية تنظيف منفذ حرض اليمني الحدودي مع المملكة، وذلك بعد أن تم تحريره تماما من قوات ميليشيات الحوثي الإرهابية قبل مدة، حيث يُعد أبرز حلقة وصل برية بين اليمن والمملكة.

وتمكنت قوات التحالف والقوات اليمنية من تحرير الكثير من القرى في حرض، واخترقت محيطها وأرجاءها مؤخرًا محققة انتصارات عسكرية كبيرة في الميدان في حرض وتهامة اليمن بشكل عام.

يذكر أن منفذ حرض هو أبرز حلقة تربط بين اليمن والمملكة من منطقة جازان، وكان أشهر طريق بري يربط البلدين، إلا أن الميليشيات أحدثت به أضرارًا كبيرة، وتسببت في إغلاقه قبل أن تهزمها قوات التحالف قبل مدة.