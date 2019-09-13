ضبط امرأة وافدة تقود مركبة محملة بـ«القات» في جازان

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية، أمس الخميس، من القبض على امرأة وافدة من جنسية عربية وهي تقود مركبة محملة بـ”القات”، ترافقها مجموعة من النساء ورجل واحد، وذلك بعدما اشتبهت الجهات الأمنية بوضع المركبة وأخضعتها للتفتيش بحضور المفتشة النسائية.

وكانت مركبة من نوع “تويوتا” تقودها امرأة، قد قدمت إلى نقطة أمنية مشتركة في “الداير” شرق جازان، وتم الاشتباه في المركبة وطلب الأوراق الثبوتية لها، والاتجاه بها ومن معها للقسم، وعند تفتيش المركبة تم العثور على عدد ۳۲ حبة من مادة “القات” بشكل مخفي داخل “طبلون” المركبة.