«التعليم» تكشف أسباب هيكلة إجراءات وأنظمة الموارد البشرية بالوزارة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم أن إعادة هيكلة الإجراءات والأنظمة المعمول بها حالياً في نظام الموارد البشرية بالوزارة يستهدف مواكبة التطوير في قطاع التعليم.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عُقدت بمقر الوزارة بالرياض، تحت عنوان “إعادة هندرة الإجراءات لعمليات الموارد البشرية”، والتي افتتحها وكيل وزارة التعليم المساعد للموارد البشرية طلال الكود، بحضور مديري وموظفي وكالة الموارد البشرية والمختصين.

وقال وكيل الوزارة إن تعديل الإجراءات سيخدم المستفيدين بطريقة تختصر الوقت والجهد، وتسمح بتحويل الكثير من الإجراءات الورقية سعياً لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيد أو المراجع.