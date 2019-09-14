الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

3 شبان يتسلقون رافعة عملاقة بالرياض والجهات الأمنية تستدعيهم(فيديو)

3 شبان يتسلقون رافعة عملاقة بالرياض والجهات الأمنية تستدعيهم(فيديو)

خادم الحرمين: فرض الأمر الواقع لن يطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

خادم الحرمين: فرض الأمر الواقع لن يطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جان ضرب مواطناً بحديدة حتى الموت

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جان ضرب مواطناً بحديدة حتى الموت

بشرى للمعتمرين والمقيمين بالمملكة.. تخفيض رسوم جميع الزيارات

بشرى للمعتمرين والمقيمين بالمملكة.. تخفيض رسوم جميع الزيارات

بيان أوروبي مشترك بشأن خطة العمل الخاصة بـ «النووي الإيراني»

بيان أوروبي مشترك بشأن خطة العمل الخاصة بـ «النووي الإيراني»
0

تواصل – واس:

أصدر المتحدثون باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ووزارات خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بياناً نشر اليوم في بروكسل بشأن خطة العمل المشتركة الشاملة مع إيران.

وقال المتحدثون : “إن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة العليا يعبرون عن قلقهم البالغ إزاء تصريحات إيران وتصرفاتها بما يتعارض مع التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة”.

وقال البيان لقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الاستثنائي المؤرخ 8 سبتمبر أن أجهزة الطرد المركزي المتقدمة قد تم تركيبها أو يتم تركيبها في نطنز، مشيراً إلى أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة العليا يشعرون بقلق عميق إزاء هذه الأنشطة ،وإنهم قلقون من خطر تفكك خطة العمل المشتركة الشاملة.

واضاف البيان إنهم يعتقدون أن التطورات الأخيرة تؤكد الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل وقف التصعيد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مقتل «خميني» مصور ميليشيات الحوثي بصعدة

مقتل «خميني» مصور ميليشيات الحوثي بصعدة

المرصد السوري: مقتل 18 عنصرًا موالين لإيران في ضربات جوية على مواقع شرق سوريا

المرصد السوري: مقتل 18 عنصرًا موالين لإيران في ضربات جوية على مواقع شرق سوريا

«البنتاجون»: خالد بن سلمان بحث مع وزير الدفاع الأمريكي مكافحة أنشطة إيران

«البنتاجون»: خالد بن سلمان بحث مع وزير الدفاع الأمريكي مكافحة أنشطة إيران

هكذا انتقمت واشنطن من إسقاط إيران للطائرة المسيرة بالخليج

هكذا انتقمت واشنطن من إسقاط إيران للطائرة المسيرة بالخليج

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية
تقارير وحوارات

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية

المزيد
مقاومة التنمّر الإلكتروني
مقالات

مقاومة التنمّر الإلكتروني

المزيد
ماكس ستينكي.. من رموز التراث الصِّناعي
تدوينات حرة

ماكس ستينكي.. من رموز التراث الصِّناعي

المزيد
كشف الحقيقة!!
مقالات

كشف الحقيقة!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>