بيان أوروبي مشترك بشأن خطة العمل الخاصة بـ «النووي الإيراني»

تواصل – واس:

أصدر المتحدثون باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ووزارات خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بياناً نشر اليوم في بروكسل بشأن خطة العمل المشتركة الشاملة مع إيران.

وقال المتحدثون : “إن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة العليا يعبرون عن قلقهم البالغ إزاء تصريحات إيران وتصرفاتها بما يتعارض مع التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة”.

وقال البيان لقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الاستثنائي المؤرخ 8 سبتمبر أن أجهزة الطرد المركزي المتقدمة قد تم تركيبها أو يتم تركيبها في نطنز، مشيراً إلى أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة العليا يشعرون بقلق عميق إزاء هذه الأنشطة ،وإنهم قلقون من خطر تفكك خطة العمل المشتركة الشاملة.

واضاف البيان إنهم يعتقدون أن التطورات الأخيرة تؤكد الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل وقف التصعيد.