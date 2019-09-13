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الكشف عن أسعار وموعد تسليم هواتف «آيفون» الجديدة بالمملكة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت بعض منافذ بيع الهواتف الذكية في المملكة، إتاحة الطلب المسبق على جوالات آيفون الجديدة “آيفون 11″ و”آيفون 11 برو” “وآيفون برو ماكس”، اعتباراً من اليوم الجمعة، والتسليم بعد أسبوع (20 سبتمبر).

وبلغت أسعار (آيفون 11) 2999 ريالاً لحجم الذاكرة سعة 64 جيجا، و3249 ريالاً لسعة 128 جيجا، و3699 ريالاً لسعة 256 جيجا.

أما (آيفون 11 برو) فبلغ سعره 4299 ريالاً لحجم الذاكرة سعة 64 جيجا، و4999 ريالاً لسعة 256 جيجا، و5899 ريالاً لسعة 512 جيجا.

ووصلت أسعار الإصدار الثالث (آيفون 11 برو ماكس) إلى 4799 ريالاً لحجم الذاكرة سعة 64 جيجا، و5399 ريالاً لسعة 256 جيجا، و6299 ريالاً لسعة 512 جيجا.

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