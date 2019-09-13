5 مزايا في كاميرات هواتف «آيفون» الجديدة.. تعرّف عليها

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة آبل الثلاثاء الماضي ثلاثة هواتف آيفون جديدة هي iPhone 11، وiPhone 11 Pro، وiPhone 11 Pro Max، التي تشمل العديد من الميزات الجديدة، بالإضافة إلى سعرها الذي لم يرتفع كثيراً مقارنة بهواتف العام الماضي، على غير المتوقع.

ومن أهم ما يميز تشكيلة هواتف iPhone 11 لهذا العام عن سابقاتها، هي مجموعة التحسينات الجديدة في الكاميرا، التي تشمل: التصميم الثلاثي العدسات على طرازي iPhone Pro، وتطوير البرمجيات المسؤولة عن عمل نظام الكاميرا، ما سيجعل أداء هذه الكاميرا هو الأكثر إثارة للإعجاب في تاريخ هواتف آيفون.

يضم هاتف iPhone 11 كاميرا خلفية ثنائية العدسات بدقة 12 ميغابكسل بما في ذلك عدسة واسعة الزاوية، والجيل التالي من معالج آبل (A13)بينما يتضمن هاتفا iPhone 11 Pro، وiPhone 11 Pro Max – كاميرا خلفية ثلاثية العدسات وجميعها بالدقة نفسها وهي 12 ميغابكسل منها عدسة واسعة الزاوية، وعدسة تليفوتوغرافي.

وإليكم أبرز 5 ميزات جديدة في كاميرا هواتف سلسة iPhone 11:

1- العدسة الواسعة

توفر العدسة الجديدة من آبل مجال رؤية بزاوية 120 درجة، حيث تلتقط مساحة أكبر بأربعة أضعاف عن الطرز السابقة. ما يعني أن التقاط صور للمناظر الطبيعية الجذابة لن يتطلب بعد الآن استخدام العديد من أدوات الطرف الثالث.

2- الوضع الليلي

كان أهم ما يميز آيفون في البداية أنه بطل التقاط صور رائعة في ظروف الإضاءة المنخفضة، ولكن على مر السنين؛ تطورت هواتف أندرويد ودعمت الوضع الليلي المستقل لإظهار التفاصيل والسطوع. الآن، جميع طرز iPhone 11 الجديدة تدعم الوضع الليلي.

3- ميزة QuickTake

في الكثير من الأحيان تكون الأشياء البسيطة هي الأكثر إثارة للاهتمام، وهذا ما اعتمدت عليه آبل في ميزة QuickTake الجديدة.

عادةً ما تلتقط العديد من تطبيقات الكاميرا الأخرى – بما في ذلك تطبيق الكاميرا الأصلي لهواتف آيفون السابقة – صوراً ثابتة أثناء تصوير الفيديو، ولكن ميزة QuickTake تعمل في الاتجاه المعاكس، حيث تتيح لك بدء تشغيل الفيديو أثناء التقاط الصور الثابتة.

4- ميزة Deep Fusion

هذه الميزة لن تكون متاحة في هواتف iPhone 11 الجديدة فور إطلاقها يوم 20 سبتمبر، ولكنها ستتوافر لاحقاً من خلال تحديث جديد، وهي عبارة عن نظام جديد لمعالجة الصور يعتمد في عمله على المحرك العصبي Neural Engine في معالج A13 Bionic، حيث يستخدم التعلم الآلي المتطور لمعالجة الصور بدقة وإبراز الكثير من التفاصيل في كل صورة تلتقطها.

سيتم تنشيط البرنامج بمجرد فتح تطبيق الكاميرا، وقبل الالتقاط سيأخذ آيفون سلسلة من لقطات التعرض الطويلة والقصيرة، وعندما تضغط أخيراً على زر الغالق، ستقوم خوارزمية Deep Fusion بتجميع 9 صور لإنتاج صورة رئيسية بأقل قدر من التشويش، وأدق التفاصيل الممكنة.

5- ترقية الكاميرا الأمامية

كانت الكاميرا الأمامية من هواتف آيفون دائماً متأخرة إلى حد كبير في المواصفات مقارنةً بالكاميرا الخلفية، لكن في هذا العام قامت آبل بالعمل على ترقيتها لتتناسب مع عدسة iPhone 11 الأساسية تقريباً.

زادت دقة الكاميرا الأمامية هذا العام من 7 إلى 12 ميغابكسل لتوفر لك صوراً ثابتة رائعة، كما تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K، بحد أقصى 60 إطاراً في الثانية كالكاميرا الخلفية.

كما يمكن أن تلتقط الكاميرا الأمامية مقاطع فيديو بطيئة الحركة، أو كما تُطلق عليها آبل slofies من (slow selfie) من خلال التسجيل بدقة 1080 بسرعة تصل إلى 120 إطاراً في الثانية.