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المرور السري يضبط «مفحط» صدم مركبة وفر هارباً في «نجران» (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت دوريات المرور السري بمنطقة نجران، اليوم الجمعة، من ضبط مفحط تسبب في حادث مروري ولاذ بالفرار من موقع الحادث.

ووُثقت كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع تفاصيل الحادث، حيث ظهرت سيارة من نوع “هيونداي سوناتا” وهي تسير بسرعة ويمارس قائدها مخالفة التفحيط، لتصطدم بسيارة “هايلوكس” كانت على جانب الطريق، ما أدى لأضرار جسيمة في المركبة المتوقفة ومركبات أخرى.

وشكل مرور نجران فريق بحث حتى تمكنوا من ضبط قائد المركبة والعثور عليها بإحدى الورش بحي الصناعية بنجران.

وتم تحويل مالك المركبة ومالك الورشة لإدارة المرور بالمنطقة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، ليتم بعد ذلك إحالتهم لهيئة الفصل في المخالفات المرورية وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم.

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