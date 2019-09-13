الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

3 شبان يتسلقون رافعة عملاقة بالرياض والجهات الأمنية تستدعيهم(فيديو)

3 شبان يتسلقون رافعة عملاقة بالرياض والجهات الأمنية تستدعيهم(فيديو)

خادم الحرمين: فرض الأمر الواقع لن يطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

خادم الحرمين: فرض الأمر الواقع لن يطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جان ضرب مواطناً بحديدة حتى الموت

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جان ضرب مواطناً بحديدة حتى الموت

بشرى للمعتمرين والمقيمين بالمملكة.. تخفيض رسوم جميع الزيارات

بشرى للمعتمرين والمقيمين بالمملكة.. تخفيض رسوم جميع الزيارات

«الجوازات»: 1.8 مليون حاج غادروا المملكة بعد أداء الفريضة

«الجوازات»: 1.8 مليون حاج غادروا المملكة بعد أداء الفريضة
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات أن أكثر من 1.8 مليون حاج تقريباً غادروا المملكة إلى بلادهم بعد أداء الفريضة، وذلك حتى نهاية يوم أمس الخميس 13-1-1441هـ.

وقالت الجوازات، في بيان لها، إن عدد الحجاج المغادرين بلغ 1.784.027 حاجاً، منهم 1.672.587 غادروا عبر المنافذ الجوية من مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وبلغ عدد الحجاج المغادرين عبر المنافذ البرية بين المملكة والدول المجاورة 94 ألفاً و322 حاجاً، في حين غادر 17 ألفاً و118 حاجاً خلال المنافذ البحرية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الجوازات»: 1.56 مليون حاج يغادرون المملكة

«الجوازات»: 1.56 مليون حاج يغادرون المملكة

هل تأشيرة الخروج النهائي تعفي صاحب المنشأة من مسوؤلية الوافد؟.. «الجوازات» تجيب

هل تأشيرة الخروج النهائي تعفي صاحب المنشأة من مسوؤلية الوافد؟.. «الجوازات» تجيب

«الجوازات» تكشف عن سبب صادم يمنعك من تجديد جواز السفر

«الجوازات» تكشف عن سبب صادم يمنعك من تجديد جواز السفر

هل يمكن إصدار تأشيرة خروج وعودة مدتها 19 شهراً؟.. رد مفاجئ من «الجوازات»

هل يمكن إصدار تأشيرة خروج وعودة مدتها 19 شهراً؟.. رد مفاجئ من «الجوازات»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية
تقارير وحوارات

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية

المزيد
مقاومة التنمّر الإلكتروني
مقالات

مقاومة التنمّر الإلكتروني

المزيد
ماكس ستينكي.. من رموز التراث الصِّناعي
تدوينات حرة

ماكس ستينكي.. من رموز التراث الصِّناعي

المزيد
كشف الحقيقة!!
مقالات

كشف الحقيقة!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>