«الجوازات»: 1.8 مليون حاج غادروا المملكة بعد أداء الفريضة

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أعلنت المديرية العامة للجوازات أن أكثر من 1.8 مليون حاج تقريباً غادروا المملكة إلى بلادهم بعد أداء الفريضة، وذلك حتى نهاية يوم أمس الخميس 13-1-1441هـ.

وقالت الجوازات، في بيان لها، إن عدد الحجاج المغادرين بلغ 1.784.027 حاجاً، منهم 1.672.587 غادروا عبر المنافذ الجوية من مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وبلغ عدد الحجاج المغادرين عبر المنافذ البرية بين المملكة والدول المجاورة 94 ألفاً و322 حاجاً، في حين غادر 17 ألفاً و118 حاجاً خلال المنافذ البحرية.