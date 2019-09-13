ماذا يفعل الإنسان حال شعوره بأنه مسحور؟.. الشيخ «السبر» يجيب (فيديو)

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أوصى الشيخ سعد بن عبدالله السبر، من يشعر بألم في نفسه أو ما تعارف الناس عليه بأعراض السحر، بأن يرقي نفسه بما ورد من الآيات والأحادث والأذكار، والذهاب للطبيب المختص.

وقال الشيخ في مقابلة ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” إن ما يتم من توقعات وتخرصات من بعض الرقاة الذين يدعون معرفتهم لها من خلال التجربة فلا دليل عليها، وقد قادت الكثير من الناس في الأوهام وجعلتهم يظنون أن بهم سحراً ومسّاً من الجن، وأدت إلى قطع الأرحام والتفريق بين الكثير من الأسر.

وأضاف أن على الراقي أن يقوم برقية المريض بما يحفظه من القرآن والذكر، والمريض يتبين ما عليه من الأثر بالرقية، ثم يترك الشفاء لله سبحانه.

وأشار إلى أن الرقاة الذين يشخصون من يراجعونهم بأنهم مرضى بكذا وكذا، فيجب أن يقدموا الدليل على ما يزعمونه، فالأطباء الذين أمضوا أعمارهم في تعلم الطب عندما يأتيهم مريض يطلبون أشعة وتحاليل ثم بعد فترة يقدمون التشخيص المتوقع.