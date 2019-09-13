القوات المسلحة الإماراتية: استشهاد 6 جنود نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية

تواصل – وكالات:

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات، اليوم الجمعة، استشهاد ستة من جنودها نتيجة حادِث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم في أرض العمليات.

وأوضحت وكالة “وام” نقلا عن القيادة العامة للقوات المسلحة بالإمارات أن الجنود هم: “النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي”.

وقدمت القوات المسلحة تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.