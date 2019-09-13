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هواتف آيفون 11.. الخدعة تكتمل والدليل «أندرويد»

هواتف آيفون 11.. الخدعة تكتمل والدليل «أندرويد»
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تواصل – وكالات:

ما زال مستخدمو أندرويد يسخرون من المفهوم الذي أطلقته شركة أبل بعنوان “أبل تبتكر”، قائلين إن الشركة الأميركية توفر ميزات “جديدة” في آيفون، كانت تتمتع بها هواتف أندرويد منذ عامين.

وهذا العام، يبدو أن هذا الأمر، أو أن السخرية، من أبل باتت أكثر صحة من أي وقت مضى، بحسب موقع “ماشابل” الإخباري المعني بالتقنية.

وتتمتع هواتف آيفون الثلاثة الجديدة التي أطلقتها الشركة الثلاثاء الماضي بشرائح أسرع وكاميرات أفضل من سابقاتها، كما تتمتع بمقاومة أفضل للمياه، وزجاج أكثر ثباتا، وعمر بطارية أفضل، من بين تحسينات بسيطة أخرى.

وبالنسبة إلى أي شخص لديه هاتف آيفون قديم، خصوصا إذا كان عمره عامين أو أكثر، فسوف يجد في “آيفون 11” تحسينا كبيرا.

ولكن هذه هي المرة الأولى التي لا يمكن الإشارة فيها إلى أي ميزة جديدة ومهمة في آيفون، لم يسبق أن ظهرت أو كانت موجودة في هواتف أندرويد منذ سنوات وفقاً لـ”سكاي نيوز”.

فالكاميرا الثلاثية الخلفية أصبحت إلى حد كبير المعيار بالهواتف الذكية الرائدة منذ أكثر من عام، إذ ظهرت في هواتف “بي 20 برو” من هواوي منذ أبريل من العام الماضي، وفي هاتف “في 40 “ثن كيو” من إل جي في أكتوبر 2018، وهو جهاز رائد إعدادات الكاميرا فيه مشابه جدا لتلك في آيفون 11 ماكس برو و11 برو، مثل أجهزة استشعار واسعة وعريضة للغاية وزوم التكبير.

أما تقنية “الرؤية الليلية” الجديدة في آيفون الجديدة، فهي مشابهة لتلك في هاتف “بيكسل” الذكي من غوغل، لكن الأخيرة توفر تصويرا ليليا أفضل من هواتف آيفون، ومؤخرا، ظهرت هذه التقنية في أجهزة سامسونغ وهواوي.

ليس هذا فحسب، بل إن تتبع شركة أبل بأجهزتها آيفون لأجهزة أندرويد يبدو سيئا، كما يشهد على ذلك جهاز “ردمي نوت 8 برو”، الذي أعلنت عنه شياومي مؤخرا من حيث احتوائه على كاميرا خلفية رباعية مزودة بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميغابكسل على الجزء الخلفي، ومستشعر بدقة 20 ميغابكسل في المقدمة، ويبدأ من سعر 195 دولار، مقارنة بدقة 12 ميغابكسل لكاميرا آيفون برو من أبل.

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