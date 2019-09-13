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«الإحصاء» تكشف عن أعداد العمالة المنزلية في المملكة

«الإحصاء» تكشف عن أعداد العمالة المنزلية في المملكة
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تواصل – الرياض:

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن عدد العمالة المنزلية غير السعودية في المملكة يزيد على ثلاثة ملايين عامل وعاملة.

ويشكّل السائقون في المنازل نسبة 53.6 %، يليهم الخدم وعمال النظافة بنسبة 44 %، بينما تمثل فئة السائقين والخدم ما نسبته 97.6 % من إجمالي العمالة المنزلية.

وأوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد السائقين يبلغ 1.666.042؛ من بينهم 494 سائقة “إناث”.

ويبلغ عدد الخدم وعمال تنظيف المنازل 1.368.820؛ عدد الذكور منهم 364631، فيما بلغ عدد حرّاس المنازل والعمائر والاستراحات 30506؛ بينهم 14 من الإناث.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية فقد بلغ عدد العمالة المنزلية من جميع الفئات 3.109.173 عاملاً وعاملة.

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