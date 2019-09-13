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«الحج»: إصدار تأشيرات العمرة إلكترونياً والدفع من بلد المعتمر

«الحج»: إصدار تأشيرات العمرة إلكترونياً والدفع من بلد المعتمر
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الحج والعمرة، الشركات والمؤسسات، بإصدار تأشيرات العمرة للعام 1441هـ عبر المسار الإلكتروني للعمرة.

ووفق الضوابط؛ يقوم المعتمر باختيار الوكيل الخارجي المرتبط بشركة العمرة السعودية، ومن ثم اختيار برنامج العمرة المتضمن حزم الخدمات وأرقام تذاكر الذهاب والعودة، ليقوم الوكيل الخارجي بتسجيل بيانات المعتمرين وتعبئة الاستمارة المطورة ورفع المستندات ثم إرسالها لشركة العمرة المرتبط بها للموافقة على الطلب أو رفضه.

ويتمثل الإجراء التالي بحسب تعميم للوزارة في دفع قيمة البرنامج عبر نظام الدفع الإلكتروني المطور لتحصيل قيم حزم خدمات العمرة من الخارج، عبر الحسابات المخصصة لكل وكيل خارجي في البنك المتعاقد مع شركة العمرة المرتبطة بالوكيل الخارجي.

عقب ذلك يصدر الرقم المرجعي لطلب التأشيرة، الذي يتم إدخاله في منصة وزارة الخارجية لاستكمال إصدار التأشيرة، ومن ثم يتم الإشعار بالموافقة على طلب وصدور التأشيرة عبر نظام العمرة.
يذكر أن الوزارة قامت بتطوير نظام بنكي لدفع قيمة خدمات العمرة للوكلاء الخارجيين المعتمدين في المسار الإلكتروني للعمرة، حيث تقوم شركة العمرة بتوفير حساب رئيسي لدى أحد البنوك المعتمدة لتقديم الخدمة وإضافة حساب رئيسي لكل وكيل خارجي.
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