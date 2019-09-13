ضبط شخصين بحوزتهما 600 لتر من العرق المسكر بـ«المدينة»

تواصل – فريق التحرير:

أحبط رجال أمن القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، أمس الخميس، تهريب كمية من العرق المسكر، كانت متجهة من طريق تبوك إلى المدينة المنورة، وجرى على الفور إعداد المحاضر اللازمة وتسليمهما مع المضبوطات لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية.

وفي التفاصيل وأثناء عمل رجال أمن الطرق في طريق تبوك – المدينة السريع المعتاد اشتبهوا بمركبة يقودها شخص آسيوي وآخر من جنسية أفريقية.

وعند إيقاف المركبة للتفتيش اتضح عليهما علامات الريبة والارتباك وعند تفتيش المركبة عثر على نحو 20 جالوناً، تبلغ سعة الواحد منها 30 لتراً تقريباً ممتلئة بالعرق المسكر، وتم تسليمهما مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص.