«التجارة» و«الشؤون البلدية» تُطلقان مبادرة لتصحيح اللوحات التجارية المضللة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارتا “التجارة والاستثمار” و”الشؤون البلدية والقروية” إطلاق مبادرة لتصحيح اللوحات التجارية المضللة.

وتهدف المبادرة إلى حماية المستهلك من التضليل والوقوع في اللبس، وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، وحماية الهويات التجارية، وضمان عدم التحايل باستخدام الأسماء.

وتُلزم المبادرة أصحاب المحلات التجارية بتوضيح الاسم في اللوحة كاملاً ومطابقاً لما قُيّد في السجل التجاري، كما تمنع تصغير بعض الكلمات وتكبير أخرى للإيهام بانتماء المتجر لسلسلة محلات معروفة.

وتحظر المبادرة كذلك تقليد الأسماء والهويات والعلامات التجارية، وتشجع مالكي المنشآت التجارية على بناء سمعة تقوم على الثقة دون اللجوء للتحايل والسطو على علامات وهويات تجارية محفوظة.