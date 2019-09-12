الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خادم الحرمين: فرض الأمر الواقع لن يطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

خادم الحرمين: فرض الأمر الواقع لن يطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جان ضرب مواطناً بحديدة حتى الموت

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جان ضرب مواطناً بحديدة حتى الموت

بشرى للمعتمرين والمقيمين بالمملكة.. تخفيض رسوم جميع الزيارات

بشرى للمعتمرين والمقيمين بالمملكة.. تخفيض رسوم جميع الزيارات

توجيه مهم من وزير التعليم بشأن أبناء القبائل النازحة

توجيه مهم من وزير التعليم بشأن أبناء القبائل النازحة

خلال أسبوع.. ضبط كميات مخدرات ومركبات مسروقة بـ«الأفلاج»

خلال أسبوع.. ضبط كميات مخدرات ومركبات مسروقة بـ«الأفلاج»
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكن مركز الضبط الأمني في الأفلاج، خلال هذا الأسبوع، من ضبط مركبات مسروقة وسلاح ناري وقضايا مخدرات متنوعة، والإطاحة بمحاولة تهريب عمالة مخالفة لنظام الإقامة.

وأوضح المركز أن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في الأفلاج، تمكنوا هذا الأسبوع، من الإطاحة بمركبتين مسروقة وضبط سلاح ناري، ونجح كذلك في التصدّي لمحاولة تهريب مخالفين لنظام الإقامة، كما نجح المركز في الإطاحة بأربع قضايا مخدرات كانت يقظة رجال الأمن لها بالمرصاد.

وتم تحرير محاضر لجميع الحالات، وتسليم المتورطين والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة، لاستكمال الإجراءات وفقا للنظام.

يذكر أن مركز الضبط الأمني بالأفلاج يبذل جهوداً كبيرة أسفرت عن الإطاحة بعدد من المطلوبين والتصدي للمخالفات الأمنية والجنائية، وضبط الكثير من المحظورات والممنوعات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بحوزتهم أسلحة وذخائر.. ضبط مُتسللين إلى محمية «التيسية»

بحوزتهم أسلحة وذخائر.. ضبط مُتسللين إلى محمية «التيسية»

إنجاز أمني.. تفاصيل إحباط تهريب 32 مليون قرص مخدر إلى المملكة (فيديو)

إنجاز أمني.. تفاصيل إحباط تهريب 32 مليون قرص مخدر إلى المملكة (فيديو)

إحباط تهريب 33 مليون قرص «إمفيتامين».. وضبط 15 مهرباً (صور)

إحباط تهريب 33 مليون قرص «إمفيتامين».. وضبط 15 مهرباً (صور)

مطاردة الفجر تطيح بمهرب في الأفلاج وبحوزته 500 حزمة «قات»

مطاردة الفجر تطيح بمهرب في الأفلاج وبحوزته 500 حزمة «قات»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية
تقارير وحوارات

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية

المزيد
مقاومة التنمّر الإلكتروني
مقالات

مقاومة التنمّر الإلكتروني

المزيد
ماكس ستينكي.. من رموز التراث الصِّناعي
تدوينات حرة

ماكس ستينكي.. من رموز التراث الصِّناعي

المزيد
كشف الحقيقة!!
مقالات

كشف الحقيقة!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>