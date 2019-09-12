خلال أسبوع.. ضبط كميات مخدرات ومركبات مسروقة بـ«الأفلاج»

تواصل – فريق التحرير:

تمكن مركز الضبط الأمني في الأفلاج، خلال هذا الأسبوع، من ضبط مركبات مسروقة وسلاح ناري وقضايا مخدرات متنوعة، والإطاحة بمحاولة تهريب عمالة مخالفة لنظام الإقامة.

وأوضح المركز أن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في الأفلاج، تمكنوا هذا الأسبوع، من الإطاحة بمركبتين مسروقة وضبط سلاح ناري، ونجح كذلك في التصدّي لمحاولة تهريب مخالفين لنظام الإقامة، كما نجح المركز في الإطاحة بأربع قضايا مخدرات كانت يقظة رجال الأمن لها بالمرصاد.

وتم تحرير محاضر لجميع الحالات، وتسليم المتورطين والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة، لاستكمال الإجراءات وفقا للنظام.

يذكر أن مركز الضبط الأمني بالأفلاج يبذل جهوداً كبيرة أسفرت عن الإطاحة بعدد من المطلوبين والتصدي للمخالفات الأمنية والجنائية، وضبط الكثير من المحظورات والممنوعات.