وزير الطاقة: المملكة ستنتج 10 ملايين برميل نفط يومياً في أكتوبر المقبل

تواصل – وكالات:

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، أن إنتاج المملكة من النفط سيبلغ 9890 مليون برميل يومياً في أكتوبر.

وقال وزير الطاقة، الذي يحضر فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي، إن مناقشة تعميق تخفيضات إنتاج النفط ستُترك لاجتماع “أوبك” القادم، مضيفا أنه يتعين على جميع الدول الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط، وفقا لموقع “سبوتنيك”.

وفي وقت سابق، أكد الوزير على هامش مؤتمر للطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، “التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل “أوبك” وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول”.