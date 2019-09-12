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مُسن توقف للصلاة بعفيف فسرق لصوص مركبته وأمواله.. التفاصيل كاملة
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تواصل – فريق التحرير:

تمكّنت وحدة البحث والتحري بشرطة محافظة عفيف، من استعادة مركبة مسن تم نهبها من المحافظة قبل عدة أيام، وتحديد هوية الجناة؛ وذلك بعد متابعة لهم امتدت لأكثر من 200 كلم.

وتقدم مواطن في العقد السابع من عمره؛ ببلاغ مفاده سرقة مركبته نوع جيب شاص 2014، وبها نقود تُقارب 65 ألف ريال؛ وذلك حين توقفه لأداء الصلاة في أحد المساجد بعفيف، ولا يُعرف من ارتكب السرقة.

بعدها بدأ رجال الأمن في تتبع المشتبه بهم؛ حيث توصلت التحريات لوجود المركبة المسروقة مع المتهم شمال المحافظة، وتم الانتقال للموقع وحين الوصول هرب المتهم، وجرى متابعته، وبالتعاون مع شرطة مركز نفي؛ تم العثور على المركبة على مسافة تزيد على 200 كلم من الموقع المحدد؛ فيما يجري ملاحقة المتهم ومرافقه لتقديمهما للتحقيقات واتخاذ اللازم.

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