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تأثير «الكركم» على جسم الإنسان.. فوائد صحية مذهلة

تأثير «الكركم» على جسم الإنسان.. فوائد صحية مذهلة
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تواصل – وكالات:

تنصح دراسات طبية باستخدام عشبة الكركم، في علاج الجروح والالتهابات؛ نظرا لما يحتويه الكركم على مضادات للميكروبات والأكسدة.

وذكرت دراسات طبية حديثة أن أشخاصا استخدموا عشبة الكركم في علاج الجروح ومشاكل الجلد والالتواءات العضلية وأمراض الكبد ومشاكل التنفس والمعدة وكذلك مشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات والأورام الخبيثة.

ووفقا لهذه الدراسات فإن “الكركمين”، المركب الكيميائي الطبيعي الموجود في الكركم، يوفر خصائص قوية مضادة للميكروبات والالتهابات والأكسدة.

ويحارب الكركم بشكل فعال الالتهابات في الجسم مثل التهاب المفاصل والمعدة، إضافة إلى الميكروبات والقرحة المعدية والمعوية، فيما يحسن وظيفة الدماغ ويعالج مرض ألزهايمر، ويساعد في عدد لا يحصى من المشاكل الصحية، بحسب موقع “بورد باندا”.

ونقل الموقع عن طبيب قوله إن الكركم يعد من التوابل الرئيسية في المطبخ الهندي، ويجادل الكثيرون بأنه أقوى عشب على كوكب الأرض في محاربة الأمراض.

وذكر موقع لايف هاكر كيفية عمل مضادات حيوية منزلية الصنع باستخدام ملعقة كبيرة من الكركم مع 100 غرام من العسل وتناوله كل ساعة لعلاج الإنفلونزا.

وفي اليوم التالي، يتم تناوله كل ساعتين، ويكرر في اليوم الثالث 3 مرات فقط يوميًا، فيما يمكنك أيضًا إضافته إلى الشاي أو الحليب.

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