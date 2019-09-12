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بيان رسمي من «تعليم القصيم» بشأن نقص الأثاث المدرسي

بيان رسمي من «تعليم القصيم» بشأن نقص الأثاث المدرسي
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت إدارة تعليم القصيم بياناً توضيحياً حول فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن نقص بعض الأثاث المدرسي بأحد فصول مدرسة ابتدائية تابعة لمكتب التعليم بمحافظة عيون الجواء، موضحةً أن الإدارة المختصة نظرت بالشكوى وعالجتها بشكل فوري، وأرجعت الإدارة السبب في تعطل النظام الإلكتروني الذي تسبب في تعليق النظام وعدم وصول الطلبات.

وقالت الإدارة: “تم تأمين كافة احتياجات المدرسة بشكل كامل، بعد أن تسبب تعليق النظام الإلكتروني للطلبات بعدم وصول الطلب للإدارة المختصة”.

وأكدت إدارة الإعلام والاتصال حرص الإدارة العامة على متابعة كل متطلبات الميدان التعليمي، والعناية بالتحديث والتطوير اللازم، لما فيه تحقيق تطلعات الجميع ببيئة تعليمية جاذبة وفاعلة.

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