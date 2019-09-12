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تصريح جديد لوالد الطالب ضحية حادثة الخنق.. هذا ما قاله عن المدرسة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكد المواطن خويتم الحارثي، والد الطالب معتز الذي توفي إثر مشاجرة بمدرسة بشر بن الولید الابتدائیة بضاحیة لبن غرب مدينة الرياض أنه لم يحدث إهمال من المدرسة مطالباً بعدم محاسبتهم على ما حدث.

وظهر والد الطالب في مقطع فيديو جديد رداً على ما تم تداوله من معلومات مغلوطة، حيث قال إن ما حدث لابنه كان قضاء وقدراً، ولم يكن هناك أي إهمال من قبل إدارة المدرسة أو المعلمين، مؤكداً أنه لم يرَ منهم إلا كل خير طوال السنوات التي قضاها ابنه في المدرسة، ولا يريد لهم إلا الخير.

وأوضح أنه طالب عند زيارة مدير تعليم منطقة الرياض له، بإطلاق سراح الطالب المتسبب في وفاة ابنه، وعدم محاسبة إدارة المدرسة أو المعلمين على ما حدث.

الجدير بالذكر أن المواطن الحارثي كان قد أكد أنه وأفراد عائلته تنازلوا عن قاتل ابنه لوجه الله، ورفضوا الملايين التي قُدمت لهم مقابل العفو، مشيراً إلى أنه راجع المحكمة بالرياض لتسجيل التنازل.

 

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