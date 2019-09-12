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مواطن يُعالج ذئباً مصاباً لأكثر من 3 شهور ويطلق سراحه بعد شفائه (فيديو)

مواطن يُعالج ذئباً مصاباً لأكثر من 3 شهور ويطلق سراحه بعد شفائه (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

عالج أحد المواطنين في مدينة عرعر بالمنطقة الشمالية، ذئباً بريًّا عُثر عليه مصاباً قبل نحو 3 أشهر، حتى تماثل للشفاء وأطلق سراحه.

وأظهر مقطع مصور تم تداوله على نطاق واسع، المواطن وهو يمسك بالذئب الذي جاءه به أحد أصدقائه وهو مصاب بإصابة كادت تفتك به، لافتا إلى أنه تابع رحلة علاجه بمستشفى في عرعر حتى تعافيه.

وناشد المواطن كل صائدي الحيوانات عدم التعرض للذئاب ما دامت لم تقدم على الإيذاء، فيما حظي الفيديو بمشاركة واسعة على مواقع التواصل، وصاحبته ردود فعل إيجابية من متداوليه الذين أشادوا بالموقف الإنساني للمواطن.

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