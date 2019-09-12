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«سكني»: تسليم «الفلل الجاهزة» في 24 مشروعًا بـ 10 مناطق

«سكني»: تسليم «الفلل الجاهزة» في 24 مشروعًا بـ 10 مناطق
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تواصل – الرياض:

واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث استمر التسليم خلال شهر أغسطس الماضي في 24 مشروعاً تتوزع في 10 مناطق حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج “سكني” في بيان صحفي اليوم، أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم فلل سكنية في 4 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان رماح، الدوادمي، والعيينة، والمجمعة، إضافة إلى 3 مشاريع بالمنطقة الشرقية بمحافظة الخبر و(إسكان الأحساء 1 والأحساء 2)، وثلاثة مشاريع في منطقة الحدود الشمالية تشمل إسكان رفحاء وإسكان عرعر وإسكان طريف.

كما شمل التسليم 5 مشاريع في منطقة القصيم، هي (إسكان رياض الخبراء، وإسكان النبهانية، وإسكان عنيزة، وإسكان بريدة، وإسكان البدائع) أما في منطقة جازان فتشمل إسكان بيش، إسكان صامطة القفل، وإسكان صبيا، بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع الخرمة في منطقة مكة المكرمة، ومشروعين بمنطقة الجوف تشمل إسكان سكاكا 1، وإسكان القريات، بالإضافة إلى إسكان حائل في منطقة حائل، وإسكان المخواة بمنطقة الباحة، وإسكان تبوك بمنطقة تبوك.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، حيث أعلنت الوزارة عن 40 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، ويتم تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map .

و أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على سعي الوزارة المستمر في توفير المزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين بشكل شهري لتحقيق أهداف الدولة في زيادة نسب التملك بين الأسر السعودية، واستمرار ضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها برنامج “سكني” لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية.
وبيّن السويلم، حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لتسليم الوحدات للمواطنين فور الانتهاء منها، كما تتابع الوزارة مستوى الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها للتأكد من جودة التنفيذ وفق المعايير والمواصفات المعتمدة، وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول 2030.
يذكر أنَّ وزارة الإسكان أطلقت مطلع عام 2017 المرحلة الأولى من برنامج “سكني”، وتمّ خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف خيار سكني وتمويلي، كما اختتمت 2018 المرحلة الثانية من برنامج “سكني” بتخصيص أكثر من 300 ألف خيار سكني وتمويلي متجاوزة بذلك الرقم المُستهدف في أول العام، وأعلنت الوزارة هذا العام عن استحقاق 200 ألف أسرة من المسجلين لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لجميع الخيارات التي يوفرها برنامج “سكني”.

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