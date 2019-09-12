تنبيهات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد عبر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهات بشأن تعرّض عدة مناطق بينها العاصمة الرياض اليوم (الخميس) إلى رياح نشطة مُثيرة للأتربة، وكذلك هطول أمطار رعدية بمكة المكرمة.

وستتعرض منطقة الرياض خاصةً العاصمة والدوادمي والأفلاج والزلفي وعفيف ووادي الدواسر، وكذلك أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والشرقية إلى رياح نشطة، تتسبب في تدنٍ بمدى الرؤية، مبيناً أن تلك الحالة ستستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

ولفتت الأرصاد إلى أن منطقة مكة المكرمة وتحديداً أضم والطائف والعرضيات، بالإضافة إلى منطقة عسير ستشهد هطول أمطار رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية.