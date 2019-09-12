الباحة.. عرض سيارات شركة بالمزاد لاستيفاء حقوق 55 عاملاً

تواصل – الباحة:

أصدرت الدائرة العمالية الأولى بالمحكمة العامة في الباحة، حكماً يقضي بأحقية 55 عاملًا، في صرف رواتبهم المتأخرة لأكثر من عامين لدى إحدى الشركات الوطنية، وأمرت الشركة بسرعة الصرف.

كما أصدرت دائرة الحجز والتنفيذ في المحكمة ذاتها قراراً بالحجز على سيارات الشركة وإيقاف التصرف فيها لإقامة مزاد لاستيفاء طالبي التنفيذ.

وتعود التفاصيل إلى أن العمال رفعوا شكوى ضد الشركة لإمارة الباحة، والمحكمة العمالية، وصدر قرار بتنفيذ صرف المبالغ المستحقة، إلا أن الشركة ما زالت تماطل على حد قول أحد العمال وفقًا لـ”عكاظ”، فأصدرت المحكمة قرارها بالحجز على سيارات الشركة.