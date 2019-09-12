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ردود فعل صادمة لـ«أبل» على أجهزة «آي فون» الجديدة

ردود فعل صادمة لـ«أبل» على أجهزة «آي فون» الجديدة
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تواصل – وكالات:

تواجه شركة أبل بعد الكشف عن أجهزتها الجديدة من “آي فون” ردود فعل ضعيفة من قبل المحللين على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، حيث فقدت العملاقة الأمريكية قوتها أمام المنافسين في السنوات الأخيرة.

ويبدو أن السعر المخفض والميزات الجديدة ضمن سلسلة هواتف آي فون 11 التي تم إطلاقها حديثًا في الصين لا تكفي شركة أبل للفوز بالعملاء في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، والمزدحم بأجهزة منافسة أرخص ومليئة بالميزات.

ويحتوي (iPhone 11) على كاميرتين خلفيتين، بما في ذلك عدسة واسعة الزاوية والجيل التالي من رقاقات المعالجة (A13)، وتبدأ الأسعار من 699 دولاراً، أي أقل من سعر آيفون الجديد في العام الماضي، والذي بدأ بسعر 749 دولاراً.

بينما يتضمن هاتف (iPhone 11 Pro) الأغلى ثلاث كاميرات خلفية، ويبدأ بسعر 999 دولاراً، في حين يبدأ سعر هاتف (iPhone 11 Pro Max) من 1099 دولاراً.

وكما كان متوقعًا، فإن الهواتف الجديدة لا تدعم شبكات الجيل الخامس، مما يجعلها متأخرة عن الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس التي صدرت من شركات هواوي وسامسونج وفيفو.

وانخفضت الحصة السوقية لشركة آبل في الصين خلال الربع الثاني بنسبة 5.8% بالمقارنة مع نسبة 6.4% في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقًا لشركة الأبحاث كاناليس Canalys.

وقال شاه: تفتقر هواتف آي فون الجديدة لدعم شبكات الجيل الخامس، مما يجعلها أقل جاذبية للمستهلكين الصينيين، وتوقع أن تبيع أبل ما بين 30 و 35 مليون آيفون في الصين هذا العام، مما يشكل انخفاضاً عن رقم 63 مليون هاتف المباعة في عام 2015.

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