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هل يؤثر التوتر على نشوء دهون البطن؟

هل يؤثر التوتر على نشوء دهون البطن؟
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تواصل – وكالات:

قالت عالمة مختصة في الكيمياء الحيوية، إن اكتساب الوزن في منطقة البطن والخصر رغما عن اتباع نظام صحي وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، غالبا قد يكون بسبب مستويات التوتر المرتفعة لديك.

وبحسب الدكتورة ليبي ويفر فإن الكثير من الأشخاص يكسبون الوزن بسبب التوتر والإجهاد على الرغم من اتباعهم أسلوب حياة صحي.

وكتبت على مدونتها: “على الرغم من اتباع نظام حياة صحي، إلا أن الكثير من الأشخاص يكسبون المزيد من الوزن في منطقة البطن، وذلك بسبب مستويات التوتر المرتفعة لديهم، والتي تؤدي إلى إفراط الجسم في إنتاج الكورتيزول.”

وأضافت: ” الكورتيزول هو هرمون الإجهاد، ويقوم جسمنا بإنتاجه بإفراط عندما نواجه ضغوطاً مستمرة، وعدم الحصول على كمية كافية من الراحة”

وأوضحت ليبي، بأن الكورتيزول مصمم لإنقاذ حياة المرء عندما يكون الطعام شحيحاً، وبالتالي فإن الخلايا تتلقى رسائل تفيد بإبطاء العمليات الأيضية والاحتفاظ بالدهون لأطول فترة ممكنة ليتمكن الجسم من الاستمرار في العمل حتى تعود الإمدادات الغذائية.

وبما أن الإجهاد يؤدي إلى زيادة إنتاج الكورتيزول، فإن الخلايا تتلقى رسائل بإبطاء العمليات الأيضية التي تساعد على تفكيك الدهون، وبالتالي تتراكم الدهون في الجسم وتتركز معظمها في منطقة البطن.

ولتجنب المشكلة، أوصت ليبي بالحصول على الراحة الكافية ذهنياً وجسدياً، وتنظيم الوجبات، إضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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