«الحصيني» يوضح الحالة الجوية المتوقعة للشمالية والوسطى والشرقية لمدة أسبوعين

تواصل – الرياض:

أوضح الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، أنه من غير المتوقع وجود حالة مطرية على الشمالية والوسطى والشرقية، وذلك ابتداء من اليوم ولمدة أسبوعين.

وأضاف الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع تويتر بـ”تويتر”، إن بعض أهل النخيل يسألون عن صرام النخيل وهل هناك داعٍ للاستعجال في صرام النخيل؟

وأجاب بقوله: “لا توجد من تاريخ اليوم 13/ 1/ 1441هـ ولمدة أسبوعين قادميْن، حالة جوية ممطرة معتبرة على الشمالية والوسطى والشرقية؛ إلا ما شاء الله.. ولا أنصح بالنوم تحت أديم السماء -تحت سماء مكشوفة- خوفًا من نزلات البرد”.