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إنهاء أزمة خريجي قسم «الاتصال الاستراتيجي» بجامعة الملك خالد

إنهاء أزمة خريجي قسم «الاتصال الاستراتيجي» بجامعة الملك خالد
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تواصل – الرياض:

كشفت جامعة الملك خالد عن تعديلها اسم شهادات خريجي قسم “الاتصال الاستراتيجي”، إلى “الاتصال الاستراتيجي – الإعلان والعلاقات العامة”، بعد أن رفض سوق العمل تقبّل الخريجين الحاصلين على شهادة باسم الاتصال الاستراتيجي بدعوة عدم ارتباطه بتخصص العلاقات العامة المعتمد.

وقال رئيس قسم الإعلام بجامعة الملك خالد الدكتور علي القرني – وفقاً لـ”الوطن” – إن الاتصال الاستراتيجي مفهوم تخصصي حديث يعكس فرعي الإعلان والعلاقات العامة، مشيراً إلى أن وزارة الخدمة المدنية كان عليها أن تتفهم خصوصية الإعلام، وألا يتعارض الاسم مع الوظائف المطروحة بنفس المجال.

وأكد القرني أن تعديل الاسم جاء بناءً على بعض الحالات التي وردت بطلب إضافة فرعي التخصص (الاتصال الاستراتيجي – الإعلان والعلاقات العامة)، للوثيقة الموجودة حتى يساعد الجهات التوظيفية على فهم جوهر التخصص، وألا يكون عثرة مستقبلية أمام الخريجين في سوق العمل بسبب الاسم.

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