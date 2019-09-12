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مقتل «خميني» مصور ميليشيات الحوثي بصعدة

مقتل «خميني» مصور ميليشيات الحوثي بصعدة
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تواصل – وكالات:

أعلنت الميليشيات الحوثية الإرهابية مصرع مصور قناتها “المسيرة” في إحدى جبهات صعدة أثناء محاولته التقاط صور للمعارك.

وكشفت معلومات أن الميليشيات الحوثية تجند مصوريها وتدججهم بالسلاح ويؤدون دورا عسكريا في الجبهات ويستهدفون تحركات المدنيين أيضا.

وأعلنت الميليشيات الحوثية، عن مصرع مصورها دون أن تكشف كيفية ذلك، فيما قالت وسائل إعلام وإخباريات يمنية أنه لقى مصرعه بنيران قوات الشرعية.

والتفت مهتمون بالشأن اليمني إلى تسمية المصور “خميني” حطبة، وهو الاسم الذي اعتبره المهتمون جزءا من مشروع إيران في طمس الهوية العربية في اليمن وهيمنتها على اليمن ثقافيا ودينيا وعسكريا وقد بدأ ذلك بالميليشيات الحوثية، حيث بدا تأثيرها واضحا حتى على الاسم عندما أطلق على المصور.

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