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تعرّف على فوائد فيتامين «د».. وكيف تحصل عليه بأقل تكلفة؟

تعرّف على فوائد فيتامين «د».. وكيف تحصل عليه بأقل تكلفة؟
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تواصل – وكالات:

يؤكد خبراء الصحة، أن فيتامين “د” يعد من العناصر المغذية المتاحة على نطاق واسع، وعلى الرغم من ذلك فإن عددا كبيرا من سكان العالم، يعانون نقصاً لافتاً في المادة، مما ينذرهم بمتاعب صحية.

ويمكن للإنسان أن يحصل على فيتامين “د” بشكل طبيعي من خلال التعرُّض لأشعة الشمس، لكن بعض مناطق العالم لا تنعم بالجو الصحو، فلا يحصل الناس على قسطٍ كافٍ من الفيتامين.

ونقلت “سكاي نيوز”، عن موقع “هيلث لاين”، أن 42 % من الأميركيين يعانون نقصاً في فيتامين “د”، علمًا بأن الفيتامين مهم جداً لأجل الحفاظ على صحة العظام والجهاز المناعي.

ويتولى فيتامين “د” مهمة الإنتاج الذاتي في الجلد تحت تأثير الإشعاع فوق البنفسجي، وذلك من خلال تحويل المادة الخام “ديهيدروكوليستيرول 7” إلى ما يعرف بطليعة الفيتامين Pre vitamin D3) D3) وفي النهاية إلى فيتامين D3.

ويُوجد الفيتامين “د” في الأغذية ذات المصدر الحيواني، وهو مطابق تماماً لفيتامين (D3) الذي يجري إنتاجه في أجسامنا، كما يوجد فيتامين “D2” في الأغذية النباتية، وأغذية أخرى مثل الكبد وصفار البيض وزيت السمك.

ويقدر الاستهلاك اليومي الموصى به بين 400 و800 وحدة دولية (0.1 وحدة دولية = 0.025 مغ)، لكن أناسا كثيرين لا ينالون هذا النصيب الكافي من فيتامين “د” رغم منافعه الكثيرة.

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