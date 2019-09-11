تفاصيل مشاجرة «طريق عسفان» بمكة.. وفاة أحدهم دهساً وتوقيف 10 أشخاص (فيديو)

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كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، تفاصيل المقطع المتداول لمشاجرة جماعية بين عدة أشخاص على طريق عسفان السريع.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن دوريات الأمن باشرت بلاغًا أمس، عن مشاجرة جماعية بين عدة أشخاص من الجنسية الإثيوبية بجوار طريق عسفان السريع شمال محافظة جدة، وتعرض أحدهم لحادث دهس أثناء محاولته عبور الطريق ما نتج عنه وفاته.

وأفاد الرائد “الغامدي” أنه جرى إيقاف (10) عشرة أشخاص من المتورطين بالمشاجرة، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.