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«الخدمة المدنية» تعتمد معايير مفاضلة الترقيات العليا لموظفيها

«الخدمة المدنية» تعتمد معايير مفاضلة الترقيات العليا لموظفيها
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تواصل – الرياض:

اعتمدت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخدمة المدنية معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العليا بين الموظفين للمراتب (11 – 12 – 13).

وأشارت اللائحة التنفيذية في مادتها السابعة والأربعين إلى أنّ الترقية تعد وسيلة للتقدم والتطور الوظيفي للموظف وترتبط بمستوى أدائه، ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الجهة الحكومية تجاه موظفيها، وفقاً لشروط الترقية للمراتب العليا.

كما ورد في مادة اللائحة الثانية والخمسين والمتضمنة معايير تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة، واختبار المفاضلة والتي تشتمل على قياس المهارات والقدرات والمقابلة الشخصية، وتستهدف قياس المهارات والكفاءات الملائمة للمراتب العليا، على أن تكون نتائج المقابلات هي العنصر المرجح.

وذكرت الوزارة أن تطبيق هذا النظام يأتي انطلاقاً من سعي الوزارة المتواصل للتطبيق الأمثل للائحة التنفيذية للموارد البشرية، وتجسيداً لمبدأ ارتباط الترقية للمرتبة الوظيفية التالية بالتميز في الأداء والمهارات والكفاءات.

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