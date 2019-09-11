اقتحام مدرسة والاعتداء على معلم بآلة حادة.. وشرطة تبوك تضبط الجناة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. الإطاحة بمهربين يُخبئون «القات» بطرق غريبة

بالفيديو.. الإطاحة بمهربين يُخبئون «القات» بطرق غريبة

الدفاع المدني: إطلاق صافرات الإنذار بالرياض في هذا التاريخ.. للتأكد من جاهزيتها

الدفاع المدني: إطلاق صافرات الإنذار بالرياض في هذا التاريخ.. للتأكد من جاهزيتها

13 قرارًا هامًا في مجلس الوزراء اليوم.. تعرَّف على التفاصيل

13 قرارًا هامًا في مجلس الوزراء اليوم.. تعرَّف على التفاصيل

بالأرقام.. «حساب المواطن» يودِع الدعم ويكشف تفاصيل الدفعة الجديدة

بالأرقام.. «حساب المواطن» يودِع الدعم ويكشف تفاصيل الدفعة الجديدة

اقتحام مدرسة والاعتداء على معلم بآلة حادة.. وشرطة تبوك تضبط الجناة

اقتحام مدرسة والاعتداء على معلم بآلة حادة.. وشرطة تبوك تضبط الجناة
0

تواصل – فريق التحرير:

اقتحم 3 أشخاص أحد المدارس الابتدائية بحي النهضة في تبوك، أمس (الثلاثاء)، واعتدوا على معلم بآلة حادة ما استدعى نقله للمستشفى.

وباشرت قوات أمن تبوك الواقعة وتمكنت من إلقاء القبض على المعتدين بعد ساعات من واقعة الاقتحام.

وأوضحت مصادر أن وليي أمر طالبين وشخص ثالث حضروا للمدرسة، وطلبا من قائدها الدخول للفصل لمقابلة أحد المعملين، بزعم قيامه بضرب ابن أحدهم، لكن قائد المدرسة رفض السماح لهم بالدخول ووعدهم بالتحقق من الموضوع بنفسه ومعالجته.

وأضافت المصادر أنهم غافلوا المدير وأسرعوا إلى الفصل، حيث اندلع شجار واعتدوا على المعلم أمام طلابه أثناء الحصة الدراسية بآلة حادة، بحسب “عين تبوك”.

وأشارت إلى أن إدارة المدرسة استدعت الجهات الأمنية، التي باشرت الواقعة وقبضت على الأشخاص الثلاثة، فيما نُقل المعلم عبر فرق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

موقف بطولي.. معلم يبادر بإخماد حريق سيارة أمام مدرسة في جدة (فيديو)

موقف بطولي.. معلم يبادر بإخماد حريق سيارة أمام مدرسة في جدة (فيديو)

السجن مدى الحياة لمعلم تحرش بطالبِه في الكويت

السجن مدى الحياة لمعلم تحرش بطالبِه في الكويت

«تعليم الشرقية» تعتمد توجيه ٩٤٠ معلماً ومعلمة

«تعليم الشرقية» تعتمد توجيه ٩٤٠ معلماً ومعلمة

شاهد..صبر معلم على وفاة زوجته وثلاثة من أبنائه في حادث بطريق المدينة

شاهد..صبر معلم على وفاة زوجته وثلاثة من أبنائه في حادث بطريق المدينة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية
تقارير وحوارات

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية

المزيد
مقاومة التنمّر الإلكتروني
مقالات

مقاومة التنمّر الإلكتروني

المزيد
ماكس ستينكي.. من رموز التراث الصِّناعي
تدوينات حرة

ماكس ستينكي.. من رموز التراث الصِّناعي

المزيد
كشف الحقيقة!!
مقالات

كشف الحقيقة!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>