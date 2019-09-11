اقتحام مدرسة والاعتداء على معلم بآلة حادة.. وشرطة تبوك تضبط الجناة

تواصل – فريق التحرير:

اقتحم 3 أشخاص أحد المدارس الابتدائية بحي النهضة في تبوك، أمس (الثلاثاء)، واعتدوا على معلم بآلة حادة ما استدعى نقله للمستشفى.

وباشرت قوات أمن تبوك الواقعة وتمكنت من إلقاء القبض على المعتدين بعد ساعات من واقعة الاقتحام.

وأوضحت مصادر أن وليي أمر طالبين وشخص ثالث حضروا للمدرسة، وطلبا من قائدها الدخول للفصل لمقابلة أحد المعملين، بزعم قيامه بضرب ابن أحدهم، لكن قائد المدرسة رفض السماح لهم بالدخول ووعدهم بالتحقق من الموضوع بنفسه ومعالجته.

وأضافت المصادر أنهم غافلوا المدير وأسرعوا إلى الفصل، حيث اندلع شجار واعتدوا على المعلم أمام طلابه أثناء الحصة الدراسية بآلة حادة، بحسب “عين تبوك”.

وأشارت إلى أن إدارة المدرسة استدعت الجهات الأمنية، التي باشرت الواقعة وقبضت على الأشخاص الثلاثة، فيما نُقل المعلم عبر فرق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.