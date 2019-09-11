شرطة دبي تكشف حقيقة مقطع الصناديق الضخمة المملوءة بالدولارات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضبط شحنة ضخمة من الأموال داخل صناديق كبيرة في مطار دبي.

وزعم متداولو المقطع أن الأموال التي تم ضبطها في مطار دبي، سُرقت من خزينة العراق وتقدر بمليارات الدولارات.

وقالوا إن الأموال كانت على متن طائرة عراقية خاصة تابعة لنوري المالكي، وذلك برفقة 3 مسؤولين بارزين في العراق.

بينما كشف مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، فيصل عيسى القاسم، أن الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي حول صناديق مملوءة بالدولارات، يرجع إلى عصابة إفريقية حاولت الاحتيال على الشخص الموجود في الفيديو، وأن النقود مزيفة.

وقال القاسم إن العصابة استدرجت المجني عليه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأقنعوه بقدرتهم على مضاعفة أمواله، ومن ثم جلبوه بالحيلة إلى شقة تحوي صناديق الدولارات المزورة، ثم قاموا بتصويره في محاولة لابتزازه ودفعه إلى إعطائهم مبالغ مالية، عندها سارع بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي اتخذت بدورها الإجراءات اللازمة للقبض عليهم.