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فيديو.. طائرات التحالف تستهدف عناصر حوثية في صعدة

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تواصل – متابعات:

نجحت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الثلاثاء)، في استهداف عناصر من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وذلك في منطقة وادي الخراشب بمديرية كتاف التابعة لمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وأظهر مقطع فيديو التُقط من الجو، مقاتلة تابعة للتحالف ترصد عناصر حوثية تتجمع في عربة عسكرية بأحد الطرقات بوادي الخراشي، وفور تحركهم بها تم استهدافهم بغارة ليلقوا مصرعهم جميعاً.

 يذكر أن قوات الجيش اليمني أحرزت مؤخراً تقدماً في مديرية كتاف، حيث يخوض الجيش مدعوماً بطيران التحالف معارك عسكرية في عدة محاور بمديريات محافظة صعدة معقل المليشيات.

 

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