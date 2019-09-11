الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. الإطاحة بمهربين يُخبئون «القات» بطرق غريبة

بالفيديو.. الإطاحة بمهربين يُخبئون «القات» بطرق غريبة

الدفاع المدني: إطلاق صافرات الإنذار بالرياض في هذا التاريخ.. للتأكد من جاهزيتها

الدفاع المدني: إطلاق صافرات الإنذار بالرياض في هذا التاريخ.. للتأكد من جاهزيتها

13 قرارًا هامًا في مجلس الوزراء اليوم.. تعرَّف على التفاصيل

13 قرارًا هامًا في مجلس الوزراء اليوم.. تعرَّف على التفاصيل

بالأرقام.. «حساب المواطن» يودِع الدعم ويكشف تفاصيل الدفعة الجديدة

بالأرقام.. «حساب المواطن» يودِع الدعم ويكشف تفاصيل الدفعة الجديدة

احذر.. ثغرة أمنية في «تليقرام» تسمح برؤية ما حذفته

احذر.. ثغرة أمنية في «تليقرام» تسمح برؤية ما حذفته
0

تواصل – وكالات:

كشفت خدمة التراسل الفوري تليقرام أنها أصلحت ثغرة في تطبيقها كانت تسمح للمستخدم برؤية الصور ومقاطع الفيديو التي يُرسلها إليه مستخدم آخر ثم يختار إلغاء الإرسال.

وأوضحت تليقرام – التي تمتلك أكثر من 100 مليون مستخدم – للمستخدمين إمكانية اختيار إلغاء إرسال أي رسالة حتى بعد أن تصل إلى الطرف المستقبل، بما في ذلك الرسائل النصية، والصور، ومقاطع الفيديو، ولكنَّ باحثًا أمنيًا يُدعى ديراج ميشرا، وجد ثغرة في التطبيق وأخبر بها حصريًا موقع (تك كرنتش) TechCrunch التقني.

وقال: إنه حتى بعد إلغاء إرسال أي صورة أو مقطع فيديو، فإن هناك ثغرةً في التطبيق تسمح بالوصول إليها.

إلى ذلك، أوضح قائلاً إن تطبيق تليقرام على أندرويد يُخزن الصور، ومقاطع الفيديو التي تُرسل إلى المستخدم بصورة دائمة في ذاكرة الجهاز الداخلية، لذا، فإن التراجع عن الإرسال يحذف الصور ومقاطع الفيديو من التطبيق، ولكنه لا يحذفها من ذاكرة الجهاز.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الأمن السيبراني» يحذر من ثغرة خطيرة في هاتف «هونر ماجيك 2».. ويوصي بهذا الإجراء

«الأمن السيبراني» يحذر من ثغرة خطيرة في هاتف «هونر ماجيك 2».. ويوصي بهذا الإجراء

لا تتفاجأ من هذا الإجراء.. ثغرة أمنية صادمة في «تويتر»

لا تتفاجأ من هذا الإجراء.. ثغرة أمنية صادمة في «تويتر»

ثغرة في «واتساب» تُهدد بتسريب الرسائل المشفرة

ثغرة في «واتساب» تُهدد بتسريب الرسائل المشفرة

ثغرة أمنية وراء تسريب بيانات مستخدمي «إنستجرام»

ثغرة أمنية وراء تسريب بيانات مستخدمي «إنستجرام»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية
تقارير وحوارات

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية

المزيد
مقاومة التنمّر الإلكتروني
مقالات

مقاومة التنمّر الإلكتروني

المزيد
ماكس ستينكي.. من رموز التراث الصِّناعي
تدوينات حرة

ماكس ستينكي.. من رموز التراث الصِّناعي

المزيد
كشف الحقيقة!!
مقالات

كشف الحقيقة!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>