احذر.. ثغرة أمنية في «تليقرام» تسمح برؤية ما حذفته

تواصل – وكالات:

كشفت خدمة التراسل الفوري تليقرام أنها أصلحت ثغرة في تطبيقها كانت تسمح للمستخدم برؤية الصور ومقاطع الفيديو التي يُرسلها إليه مستخدم آخر ثم يختار إلغاء الإرسال.

وأوضحت تليقرام – التي تمتلك أكثر من 100 مليون مستخدم – للمستخدمين إمكانية اختيار إلغاء إرسال أي رسالة حتى بعد أن تصل إلى الطرف المستقبل، بما في ذلك الرسائل النصية، والصور، ومقاطع الفيديو، ولكنَّ باحثًا أمنيًا يُدعى ديراج ميشرا، وجد ثغرة في التطبيق وأخبر بها حصريًا موقع (تك كرنتش) TechCrunch التقني.

وقال: إنه حتى بعد إلغاء إرسال أي صورة أو مقطع فيديو، فإن هناك ثغرةً في التطبيق تسمح بالوصول إليها.

إلى ذلك، أوضح قائلاً إن تطبيق تليقرام على أندرويد يُخزن الصور، ومقاطع الفيديو التي تُرسل إلى المستخدم بصورة دائمة في ذاكرة الجهاز الداخلية، لذا، فإن التراجع عن الإرسال يحذف الصور ومقاطع الفيديو من التطبيق، ولكنه لا يحذفها من ذاكرة الجهاز.