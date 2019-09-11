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400 فتاة بجازان يتعرضن لاحتيال «التوظيف الوهمي».. و«العمل» تُحقق
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تواصل – جازان:

شرَع فرع وزارة العمل بجازان، بالتحقق في شكاوى ضد إحدى الشركات ادعى عليها مجموعة كبيرة من الفتيات بأنها أوهمتهن بالتوظيف بعد دورات يخضعن لها مقابل 200 ريال عن كل فتاة.

وقالت مصادر: إن الشركة سلّمت الفتيات شهادات ورقية غير رسمية، وطلبت منهن التوجه للتوظيف في المدارس، دون أن تمنحهن ما يثبت إلحاقهن بتلك الوظائف.

وأضافت المصادر أن عدد الفتيات اللائي تعرضن للاحتيال يبلغ 400 فتاة، وقعن في فخ الشركة، وذكروا أن الشركة بإدارة امرأة قامت بعدة عمليات مشابهة من قبل في عدد من المناطق، وأثيرت قضيتها عبر مواقع التواصل آنذاك، ولكن حاجة الفتيات للتوظيف أجبرتهن على تصديقها.

وأوضحت المصادر أن فرع وزارة العمل باشر التحقيق في الشكوى، وإشعار الإمارة والجهات ذات العلاقة بذلك.

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