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مصادر تكشف السعر الموحد لتأشيرات الحج والعمرة والزيارة

مصادر تكشف السعر الموحد لتأشيرات الحج والعمرة والزيارة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت مصادر مطلعة، أمس الثلاثاء، أن السعر الموحد لتأشيرات الحج والعمرة والزيارة سيصدر قريبا وسيكون 300 ريال فقط، وفقًا لـ”عكاظ”.

و صدر أول أمس الأمر السامي المتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة.

وقال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في 2030.

وأضاف وزير الحج أن ذلك يأتي وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان.

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